Омск-Информ
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·Общество

Выбросы зафиксировали в двух городских округах.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 30 мая, концентрация сероводорода в воздухе Ленинского округа превысила предельно допустимую в 1,1 раза. В Октябрьском округе зафиксировали 1,1 ПДК пыли.
В других округах превышений не выявили. Общий уровень загрязнения воздуха в городе был низкий. 
Отметим, что жители Октябрьского округа жалуются на выбросы два дня подряд. По словам омичей, с неба на них сыпется пепел.
·Общество

Выбросы зафиксировали в двух городских округах.
По данным Обь-Иртышского УГМС, вчера, 30 мая, концентрация сероводорода в воздухе Ленинского округа превысила предельно допустимую в 1,1 раза. В Октябрьском округе зафиксировали 1,1 ПДК пыли.
В других округах превышений не выявили. Общий уровень загрязнения воздуха в городе был низкий. 
Отметим, что жители Октябрьского округа жалуются на выбросы два дня подряд. По словам омичей, с неба на них сыпется пепел.