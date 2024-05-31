На выбросы горожане жалуются уже второй день подряд.
Жителей Октябрьского округа в Омске продолжает осыпать пеплом. Вчера горожане пожаловались, что по утру их автомобили были в выбросах. К вечеру в соцсетях появились сообщения о том, что пепел осыпает гуляющих около стадиона «Красная звезда», в парке 30-летия ВЛКСМ и на Космическом проспекте.
– Информация по данному факту уже зафиксирована и передана в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру. При наличии неприятного запаха вы можете обратиться в Центр экомониторинга, где фиксируются все обращения омичей на неприятный запах или выбросы. В случае коллективных сообщений граждан из одного района, будут организованы замеры качества атмосферного воздуха в указанном районе передвижной эколабораторией. Заявки принимаются круглосуточно. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 – WhatsApp, 37-80-21, – прокомментировали в Минприроды Омской области.
Сегодня выбросы не прекратились. Горожане подозревают, что источником пепла является ТЭЦ-5.
– Пос. Чкаловский, утро 31.05.2024, снова выбросы. Сколько еще будет отписок, что нарушений не выявлено, – негодуют горожане.
Отметим, что на пепел и сажу в воздухе омичи также жаловались 21 мая. Тогда природоохранная прокуратура сообщила, что проведет проверку.