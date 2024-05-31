Тем, кто перешел на альтернативные способы отопления, полагалась помощь от государства.

Тем, кто перешел на альтернативные способы отопления, полагалась помощь от государства.

Знаменский районный суд по требованию прокуратуры признал незаконным бездействие местных чиновников. Администрацию района обязали предоставить 11 жителям единовременные денежные выплаты, которые полагаются при переходе с газа, который им отключили, на альтернативные источники отопления.

Эту меру поддержки ввели в декабре 2023 года, когда в северных районах Омской области начались перебои в газоснабжении. Жителям многоэтажек, которые отапливались электричеством, полагается по 21,5 тыс. рублей, жителям частных домов, перешедшим на дрова и уголь, – по 8 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, жители подали все необходимые документы для получения помощи, но выплат так и не дождались. Чиновники не оформляли необходимые документы для получения этих денег.