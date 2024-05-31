Мужчина подделал решение суда, оформил право собственности на земельные участки и продал их за 5 млн рублей.

Мужчина подделал решение суда, оформил право собственности на земельные участки и продал их за 5 млн рублей.

В Омской области вынесли приговор 35-летнему жителю Кормиловского района, который признан виновным по статье «Мошенничество».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в марте 2019 года мужчина подделал решение Пресненского районного суда Москвы, которое подтверждало право собственности на землю. После этого он обратился в Управление Росреестра по Омской области с заявлением о государственной регистрации пяти земельных участков площадью более 200 га на территории Кормиловского района. Стоимость земель составляла свыше 5 млн рублей.

– В последующем мужчина незаконно реализовал данные участки иным лицам. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил местному жителю наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима, – сообщили в надзорном ведомстве.

Сельчанина взяли под стражу в зале суда. Земельные участки будут обращены в муниципальную собственность.