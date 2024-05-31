Родственнице, которой принадлежит карта, женщина заявила, что так нужно для защиты от мошенников.

Родственнице, которой принадлежит карта, женщина заявила, что так нужно для защиты от мошенников.

Калачинский городской суд приговорил местную жительницу к 4 годам колонии общего режима за мошенничество. Жительница Омской области полгода похищала деньги с карты своей пожилой родственницы, ветерана труда.

Как сообщает пресс-служба суда, по просьбе пенсионерки женщина каждый месяц снимала деньги с карты и покупала продукты. В очередной раз у банкомата она отключила СМС-оповещения об операциях. Пенсионерке она объяснила это тем, что мошенники пытались украсть ее накопления.

После этого женщина начала снимать деньги с карточки пенсионерки для своих нужд. За полгода она похитила 112 тыс. рублей.