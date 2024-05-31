Им не выдавали респираторы и костюмы, защищающие от высоких температур.

Им не выдавали респираторы и костюмы, защищающие от высоких температур.

Знаменский районный суд Омской области рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры к МУП «Знаменское ЖКХ». Муниципальное предприятие обязали обеспечить машинистов (кочегаров) котельных средствами индивидуальной защиты.

То, что 20 работников МУП «Знаменское ЖКХ» не получили специальную одежду и другие СИЗ, выяснилось во время проверки. В октябре прошлого года прокурор внес директору предприятия представление об устранении нарушений, но эффекта это не возымело. Тогда ведомство обратилось в суд.

По решению суда кочегарам должны выдать все СИЗ, которые предусмотрены п. 56 Типовых норм, утвержденных Приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н машинистов (кочегаров) котельных. Отметим, что решение пока не вступило в законную силу. Его еще могут обжаловать.

Обязательные средства защиты для кочегаров: