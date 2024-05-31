Омск-Информ
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·Общество

Как рассказал глава Омской области, он снизился еще на несколько сантиметров.
За последние сутки уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима понизился на 5 см. Теперь он составляет 894 см. Уровень Ишима в районе села Орехово упал на 14 см (1370 см)
– В населенных пунктах, попавших в зону весеннего паводка, продолжают работать министры и руководители региональных ведомств. Сотрудники МФЦ помогают жителям подавать заявления на получение единовременной выплаты, – добавил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ранее сообщалось, что в домах Усть-Ишимского района, откуда отступил паводок, вчера начали просушку и дезинфекцию.
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·Общество

Как рассказал глава Омской области, он снизился еще на несколько сантиметров.
За последние сутки уровень воды в Иртыше около Усть-Ишима понизился на 5 см. Теперь он составляет 894 см. Уровень Ишима в районе села Орехово упал на 14 см (1370 см)
– В населенных пунктах, попавших в зону весеннего паводка, продолжают работать министры и руководители региональных ведомств. Сотрудники МФЦ помогают жителям подавать заявления на получение единовременной выплаты, – добавил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ранее сообщалось, что в домах Усть-Ишимского района, откуда отступил паводок, вчера начали просушку и дезинфекцию.
1341