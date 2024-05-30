По словам главы города, жильцы квартир над очагом пожара справедливо задают вопросы, кто компенсирует им ущерб.
В результате сегодняшнего пожара в спортивном магазине, расположенном на первом этаже жилой пятиэтажки в городке Нефтяников, пострадали 4 квартиры над очагом возгорания, сообщил мэр города Сергей Шелест. Угрозы обрушения самого здания нет.
– Профильными специалистами проведен визуальный осмотр здания. Непосредственной угрозы обрушения, по их мнению, нет. Жильцы 4 квартир, расположенных над эпицентром потушенного пожара, приняли решение переехать к родственникам. Проведут эту ночь у родных и другие жильцы, в чьих квартирах имеется неприятных запах, – заявил градоначальник.
Специалисты управляющей компании в первую очередь займутся устранением запаха гари и дыма в квартирах на втором этаже. Также будет произведено инструментальное обследование здания. Главе Советского округа Сергею Финашину мэр поручил максимально плотно работать с пострадавшими людьми.
– Никто не должен чувствовать себя брошенным в создавшей ситуации. Люди справедливо задают вопросы о том, кто компенсирует им ущерб. Очевидно, это должен сделать виновник пожара. Управляющая компания поможет жильцам в решении юридических вопросов по возмещению ущерба, – пообещал Шелест.
Пожар в магазине спортивных товаров, расположенном на первом этаже жилого дома по адресу: проспект Мира, 34, начал в районе 16 часов в четверг, 30 мая. Из-за происшествия пришлось эвакуировать жильцов пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 200 кв. м.