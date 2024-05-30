По словам главы города, жильцы квартир над очагом пожара справедливо задают вопросы, кто компенсирует им ущерб.

По словам главы города, жильцы квартир над очагом пожара справедливо задают вопросы, кто компенсирует им ущерб.

В результате сегодняшнего пожара в спортивном магазине, расположенном на первом этаже жилой пятиэтажки в городке Нефтяников, пострадали 4 квартиры над очагом возгорания, сообщил мэр города Сергей Шелест. Угрозы обрушения самого здания нет.

– Профильными специалистами проведен визуальный осмотр здания. Непосредственной угрозы обрушения, по их мнению, нет. Жильцы 4 квартир, расположенных над эпицентром потушенного пожара, приняли решение переехать к родственникам. Проведут эту ночь у родных и другие жильцы, в чьих квартирах имеется неприятных запах, – заявил градоначальник.

Специалисты управляющей компании в первую очередь займутся устранением запаха гари и дыма в квартирах на втором этаже. Также будет произведено инструментальное обследование здания. Главе Советского округа Сергею Финашину мэр поручил максимально плотно работать с пострадавшими людьми.

– Никто не должен чувствовать себя брошенным в создавшей ситуации. Люди справедливо задают вопросы о том, кто компенсирует им ущерб. Очевидно, это должен сделать виновник пожара. Управляющая компания поможет жильцам в решении юридических вопросов по возмещению ущерба, – пообещал Шелест.

Пожар в магазине спортивных товаров, расположенном на первом этаже жилого дома по адресу: проспект Мира, 34, начал в районе 16 часов в четверг, 30 мая. Из-за происшествия пришлось эвакуировать жильцов пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 200 кв. м.