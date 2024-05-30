Предварительная площадь возгорания составляет 100 кв. м.

Предварительная площадь возгорания составляет 100 кв. м.

На проспекте Мира, 34, загорелся магазин спортивных товаров, расположенный на первом этаже жилого дома. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:15.

В ведомстве рассказали, что из-за происшествия пришлось начать эвакуацию жильцов пятиэтажного дома. На месте пожара работают 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Предварительная площадь возгорания составляет 100 кв. м.

О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.