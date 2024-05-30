Омск-Информ
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·Происшествия

Предварительная площадь возгорания составляет 100 кв. м. 
На проспекте Мира, 34, загорелся магазин спортивных товаров, расположенный на первом этаже жилого дома. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:15.
В ведомстве рассказали, что из-за происшествия пришлось начать эвакуацию жильцов пятиэтажного дома. На месте пожара работают 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Предварительная площадь возгорания составляет 100 кв. м. 
О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.
·Происшествия

Предварительная площадь возгорания составляет 100 кв. м. 
На проспекте Мира, 34, загорелся магазин спортивных товаров, расположенный на первом этаже жилого дома. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:15.
В ведомстве рассказали, что из-за происшествия пришлось начать эвакуацию жильцов пятиэтажного дома. На месте пожара работают 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Предварительная площадь возгорания составляет 100 кв. м. 
О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.