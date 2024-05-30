Омск-Информ
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·Общество

Монумент появился в сквере 30-летия ВЛКСМ, на месте смерти поэта и в день его рождения: сегодня Аркадию Кутилову могло исполниться 84 года.

Сегодня в Омске открыли памятник известному омскому поэту 60-х – 80-х Аркадию Кутилову. При жизни талантливый стихотворец, но далеко не простой человек не был востребован. Парадокс: его стихи издавались в западных сборниках советской поэзии, а отечественный читатель о нем почти ничего не знал. Как часто бывает, признание приходит позже. В случае с Кутиловым это произошло уже после его смерти.

Памятник поэту открылся в сквере имени 30-летия ВЛКСМ. Создавали его благодаря усилиям общественных фондов и пожертвованиям меценатов. Работу выполняла мастерская народного скульптора СССР Салавата Щербакова.

Президент фонда «Духовное наследие» и бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев назвал Кутилова человеком сложной и драматичной судьбы. 

Дитя войны, среди тысяч таких же, росших без отца, сохраненных от голода, болезней и холода своими матерями, он вошел в то знаменитое поколение 60-х годов, дерзкое и одержимое в своем стремлении быть неподражаемыми, быть достойными своих отцов, братьев, сестер, оставшихся на полях сражений. Думаю, его творчество тоже было связано с этим поколением – которое вынесло и создало страну на пике ее могущества к 80-м годам, – сказал Полежаев. 

Экс-губернатор признался, что не знал ни Кутилова, ни того, что он создавал. С его творчеством Полежаева познакомил легендарный советский поэт Евгений Евтушенко в один из своих визитов в Омск.

– Зная, что он ревниво относился к любой поэзии вообще, кроме собственной, надо было видеть, с каким упоением и присущей ему эмоциональной жестикуляцией он читал по памяти стихи Аркадия Кутилова. И, конечно, Евтушенко сделал большое дело по оздоровлению памяти о Кутилове, оценке его творчества и его попадания в антологию лучших поэтов ХХ века. Но и дальше дело пошло: в мировом каталоге поэзии, изданном в Западной Европе, тоже значится имя Аркадия Кутилова. Так распорядилось время, – признался Полежаев. 

Памятник открывали сам Полежаев и мэр Омска Сергей Шелест. Глава города сравнил Кутилова с еще одной легендой 60-х Владимиром Высоцким.

У меня часто возникает такая ассоциация. Вот только у Владимира Семеновича были сильные друзья, которые его поддерживали, а в случае с Аркадием Павловичем крепких плеч рядом не оказалось. В итоге получилось то, что получилось, – считает Шелест. 

Мэр уверен, что теперь в Омске появилось еще одно место, являющееся источником вдохновения. 

– Еще в прошлом году была залита плита под памятник. Поэтому ничего здесь не провалится, не просядет. Подумаем над подсветкой памятника. Надеюсь, что молодые омские поэты, да и те, кто уже состоялся, получат еще одно место, куда можно прийти, мысленно поговорить с Аркадием Павловичем и, возможно, ощутить прилив вдохновения, – сказал градоначальник. 

Первые сборники стихотворений Аркадия Кутилова начали издаваться в 90-е, уже после его смерти. «Провинциальная пристань» вышла в 1990 году, а «Скелет звезды» – в 1998-м. Впрочем, и их могло не быть, если бы не люди, собиравшие записи поэта еще при жизни. В этом уверен директор Омского литературного музея имени Достоевского Виктор Вайнерман.

Кутилов не придавал значения созданию собственных архивов. Поэтому хочется сказать спасибо людям, которые проявили литературный слух, чуткость, записывали со слов, хранили маленькие шпаргалочки, которые он передавал, находясь в разных ситуациях. Благодаря этим людям сохранилось огромное поэтическое наследие, более двух тысяч стихотворений. Даже проза, правда, ее немного, но она тоже говорит о том, насколько талантлив и незауряден был этот человек, – отмечает Вайнерман.  

Для людей, знакомых с биографией Аркадия Кутилова, не секрет, что он был подвержен порокам. В частности, злоупотреблял алкоголем. Во многом это, вкупе с неуступчивым характером, привело и к семейному разладу, и ко множеству испытаний и проблем в жизни. Он бродяжничал больше 15 лет, его домом и кабинетом были разные помещения, от чердаков до теплотрасс. Знакомые рассказывали, что он запросто мог пройтись с Левого берега до Чкаловского поселка, закутавшись в одно одеяло. Просто потому, что ему так нравилось. 

Ну а на месте, где сегодня находится памятник, его и нашли мертвым почти 40 лет назад, в июне 1985 года. Если бы этого не произошло, то сегодня Кутилову исполнилось бы 84 года. Собственно, открытие памятника и было приурочено к этой годовщине. Так что в сегодняшнем событии причудливо переплелись рождение и смерть поэта. 

На памятнике Аркадий Кутилов запечатлен сидящим на скамейке, а в руке он держит листки бумаги с новыми стихами или теми, которые вот-вот придут в голову. Он вроде бы задумчив, но в то же время словно вглядывается куда-то вдаль. Наверное, где-то там, на горизонте, замаячила муза. 

1368Григорий Чучуйко
·Общество

Монумент появился в сквере 30-летия ВЛКСМ, на месте смерти поэта и в день его рождения: сегодня Аркадию Кутилову могло исполниться 84 года.

Сегодня в Омске открыли памятник известному омскому поэту 60-х – 80-х Аркадию Кутилову. При жизни талантливый стихотворец, но далеко не простой человек не был востребован. Парадокс: его стихи издавались в западных сборниках советской поэзии, а отечественный читатель о нем почти ничего не знал. Как часто бывает, признание приходит позже. В случае с Кутиловым это произошло уже после его смерти.

Памятник поэту открылся в сквере имени 30-летия ВЛКСМ. Создавали его благодаря усилиям общественных фондов и пожертвованиям меценатов. Работу выполняла мастерская народного скульптора СССР Салавата Щербакова.

Президент фонда «Духовное наследие» и бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев назвал Кутилова человеком сложной и драматичной судьбы. 

Дитя войны, среди тысяч таких же, росших без отца, сохраненных от голода, болезней и холода своими матерями, он вошел в то знаменитое поколение 60-х годов, дерзкое и одержимое в своем стремлении быть неподражаемыми, быть достойными своих отцов, братьев, сестер, оставшихся на полях сражений. Думаю, его творчество тоже было связано с этим поколением – которое вынесло и создало страну на пике ее могущества к 80-м годам, – сказал Полежаев. 

Экс-губернатор признался, что не знал ни Кутилова, ни того, что он создавал. С его творчеством Полежаева познакомил легендарный советский поэт Евгений Евтушенко в один из своих визитов в Омск.

– Зная, что он ревниво относился к любой поэзии вообще, кроме собственной, надо было видеть, с каким упоением и присущей ему эмоциональной жестикуляцией он читал по памяти стихи Аркадия Кутилова. И, конечно, Евтушенко сделал большое дело по оздоровлению памяти о Кутилове, оценке его творчества и его попадания в антологию лучших поэтов ХХ века. Но и дальше дело пошло: в мировом каталоге поэзии, изданном в Западной Европе, тоже значится имя Аркадия Кутилова. Так распорядилось время, – признался Полежаев. 

Памятник открывали сам Полежаев и мэр Омска Сергей Шелест. Глава города сравнил Кутилова с еще одной легендой 60-х Владимиром Высоцким.

У меня часто возникает такая ассоциация. Вот только у Владимира Семеновича были сильные друзья, которые его поддерживали, а в случае с Аркадием Павловичем крепких плеч рядом не оказалось. В итоге получилось то, что получилось, – считает Шелест. 

Мэр уверен, что теперь в Омске появилось еще одно место, являющееся источником вдохновения. 

– Еще в прошлом году была залита плита под памятник. Поэтому ничего здесь не провалится, не просядет. Подумаем над подсветкой памятника. Надеюсь, что молодые омские поэты, да и те, кто уже состоялся, получат еще одно место, куда можно прийти, мысленно поговорить с Аркадием Павловичем и, возможно, ощутить прилив вдохновения, – сказал градоначальник. 

Первые сборники стихотворений Аркадия Кутилова начали издаваться в 90-е, уже после его смерти. «Провинциальная пристань» вышла в 1990 году, а «Скелет звезды» – в 1998-м. Впрочем, и их могло не быть, если бы не люди, собиравшие записи поэта еще при жизни. В этом уверен директор Омского литературного музея имени Достоевского Виктор Вайнерман.

Кутилов не придавал значения созданию собственных архивов. Поэтому хочется сказать спасибо людям, которые проявили литературный слух, чуткость, записывали со слов, хранили маленькие шпаргалочки, которые он передавал, находясь в разных ситуациях. Благодаря этим людям сохранилось огромное поэтическое наследие, более двух тысяч стихотворений. Даже проза, правда, ее немного, но она тоже говорит о том, насколько талантлив и незауряден был этот человек, – отмечает Вайнерман.  

Для людей, знакомых с биографией Аркадия Кутилова, не секрет, что он был подвержен порокам. В частности, злоупотреблял алкоголем. Во многом это, вкупе с неуступчивым характером, привело и к семейному разладу, и ко множеству испытаний и проблем в жизни. Он бродяжничал больше 15 лет, его домом и кабинетом были разные помещения, от чердаков до теплотрасс. Знакомые рассказывали, что он запросто мог пройтись с Левого берега до Чкаловского поселка, закутавшись в одно одеяло. Просто потому, что ему так нравилось. 

Ну а на месте, где сегодня находится памятник, его и нашли мертвым почти 40 лет назад, в июне 1985 года. Если бы этого не произошло, то сегодня Кутилову исполнилось бы 84 года. Собственно, открытие памятника и было приурочено к этой годовщине. Так что в сегодняшнем событии причудливо переплелись рождение и смерть поэта. 

На памятнике Аркадий Кутилов запечатлен сидящим на скамейке, а в руке он держит листки бумаги с новыми стихами или теми, которые вот-вот придут в голову. Он вроде бы задумчив, но в то же время словно вглядывается куда-то вдаль. Наверное, где-то там, на горизонте, замаячила муза. 

1368Григорий Чучуйко