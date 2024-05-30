Монумент появился в сквере 30-летия ВЛКСМ, на месте смерти поэта и в день его рождения: сегодня Аркадию Кутилову могло исполниться 84 года.

Монумент появился в сквере 30-летия ВЛКСМ, на месте смерти поэта и в день его рождения: сегодня Аркадию Кутилову могло исполниться 84 года.

Сегодня в Омске открыли памятник известному омскому поэту 60-х – 80-х Аркадию Кутилову. При жизни талантливый стихотворец, но далеко не простой человек не был востребован. Парадокс: его стихи издавались в западных сборниках советской поэзии, а отечественный читатель о нем почти ничего не знал. Как часто бывает, признание приходит позже. В случае с Кутиловым это произошло уже после его смерти.

Памятник поэту открылся в сквере имени 30-летия ВЛКСМ. Создавали его благодаря усилиям общественных фондов и пожертвованиям меценатов. Работу выполняла мастерская народного скульптора СССР Салавата Щербакова.

Президент фонда «Духовное наследие» и бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев назвал Кутилова человеком сложной и драматичной судьбы.

– Дитя войны, среди тысяч таких же, росших без отца, сохраненных от голода, болезней и холода своими матерями, он вошел в то знаменитое поколение 60-х годов, дерзкое и одержимое в своем стремлении быть неподражаемыми, быть достойными своих отцов, братьев, сестер, оставшихся на полях сражений. Думаю, его творчество тоже было связано с этим поколением – которое вынесло и создало страну на пике ее могущества к 80-м годам, – сказал Полежаев.

Экс-губернатор признался, что не знал ни Кутилова, ни того, что он создавал. С его творчеством Полежаева познакомил легендарный советский поэт Евгений Евтушенко в один из своих визитов в Омск.

– Зная, что он ревниво относился к любой поэзии вообще, кроме собственной, надо было видеть, с каким упоением и присущей ему эмоциональной жестикуляцией он читал по памяти стихи Аркадия Кутилова. И, конечно, Евтушенко сделал большое дело по оздоровлению памяти о Кутилове, оценке его творчества и его попадания в антологию лучших поэтов ХХ века. Но и дальше дело пошло: в мировом каталоге поэзии, изданном в Западной Европе, тоже значится имя Аркадия Кутилова. Так распорядилось время, – признался Полежаев.

Памятник открывали сам Полежаев и мэр Омска Сергей Шелест. Глава города сравнил Кутилова с еще одной легендой 60-х Владимиром Высоцким.

– У меня часто возникает такая ассоциация. Вот только у Владимира Семеновича были сильные друзья, которые его поддерживали, а в случае с Аркадием Павловичем крепких плеч рядом не оказалось. В итоге получилось то, что получилось, – считает Шелест.

Мэр уверен, что теперь в Омске появилось еще одно место, являющееся источником вдохновения.

– Еще в прошлом году была залита плита под памятник. Поэтому ничего здесь не провалится, не просядет. Подумаем над подсветкой памятника. Надеюсь, что молодые омские поэты, да и те, кто уже состоялся, получат еще одно место, куда можно прийти, мысленно поговорить с Аркадием Павловичем и, возможно, ощутить прилив вдохновения, – сказал градоначальник.

Первые сборники стихотворений Аркадия Кутилова начали издаваться в 90-е, уже после его смерти. «Провинциальная пристань» вышла в 1990 году, а «Скелет звезды» – в 1998-м. Впрочем, и их могло не быть, если бы не люди, собиравшие записи поэта еще при жизни. В этом уверен директор Омского литературного музея имени Достоевского Виктор Вайнерман.

– Кутилов не придавал значения созданию собственных архивов. Поэтому хочется сказать спасибо людям, которые проявили литературный слух, чуткость, записывали со слов, хранили маленькие шпаргалочки, которые он передавал, находясь в разных ситуациях. Благодаря этим людям сохранилось огромное поэтическое наследие, более двух тысяч стихотворений. Даже проза, правда, ее немного, но она тоже говорит о том, насколько талантлив и незауряден был этот человек, – отмечает Вайнерман.

Для людей, знакомых с биографией Аркадия Кутилова, не секрет, что он был подвержен порокам. В частности, злоупотреблял алкоголем. Во многом это, вкупе с неуступчивым характером, привело и к семейному разладу, и ко множеству испытаний и проблем в жизни. Он бродяжничал больше 15 лет, его домом и кабинетом были разные помещения, от чердаков до теплотрасс. Знакомые рассказывали, что он запросто мог пройтись с Левого берега до Чкаловского поселка, закутавшись в одно одеяло. Просто потому, что ему так нравилось.

Ну а на месте, где сегодня находится памятник, его и нашли мертвым почти 40 лет назад, в июне 1985 года. Если бы этого не произошло, то сегодня Кутилову исполнилось бы 84 года. Собственно, открытие памятника и было приурочено к этой годовщине. Так что в сегодняшнем событии причудливо переплелись рождение и смерть поэта.

На памятнике Аркадий Кутилов запечатлен сидящим на скамейке, а в руке он держит листки бумаги с новыми стихами или теми, которые вот-вот придут в голову. Он вроде бы задумчив, но в то же время словно вглядывается куда-то вдаль. Наверное, где-то там, на горизонте, замаячила муза.