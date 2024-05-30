Теперь она равняется 59,3 тыс. рублей. Самую высокую зарплату получают нефтяники.

Теперь она равняется 59,3 тыс. рублей. Самую высокую зарплату получают нефтяники.

В Омской области выросла средняя заработная плата. И теперь, по данным Омскстата, она составляет 59,3 тыс. рублей. Такую сумму показал март. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 18 %. Однако реальная зарплата, при расчете которой учитывают рост цен на товары в регионе, увеличилась лишь на 9,8 %. С января по март средняя зарплата в регионе оказалась меньше – 57,9 тыс. рублей.

Самый высокий доход в марте получали сотрудники финансовой и страховой сферы – 110 тыс. рублей, а также работники, которые трудятся на производстве напитков – 111 тыс. рублей и на нефтеперерабатывающем производстве – 131 тыс. рублей. Нефтяники стали зарабатывать еще больше – 174 тыс. рублей.

Есть и сферы, где заработная плата в два раза ниже. Это производство текстильных изделий (29 тыс. рублей), производство мебели (27 тыс. рублей), производство изделий из кожи (24 тыс. рублей) и производство одежды (18 тыс. рублей).