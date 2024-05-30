На стройплощадке побывал прокурор области.

На стройплощадке побывал прокурор области.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев побывал на строительной площадке дома на улице 6-я Станционная. Многоэтажка возводится в рамках нацпроекта для переселения омичей из аварийного жилья. После ввода дома в эксплуатацию квартиры в нем получат 573 человека.

Первоначально подрядчиком объекта стала компания ООО «ДСК-3». Многоэтажку должны были сдать в августе прошлого года. Однако подрядчик начал отставать от графика, и в итоге с ним расторгли контракт.

– В рамках надзорного сопровождения прокуратурой неоднократно принимались меры реагирования, как к подрядчику, так и в отношении заказчика. Объявлялись предостережения о недопустимости нарушений закона, вносились представления в связи с несоблюдением срока строительно-монтажных работ, низкими темпами строительства, несоответствием выполненных конструкций требованиям проектной документации, – отметили в прокуратуре.

Сейчас строительство ведет «СМУ № 1». Дом готов уже на 60 %. Прокурор потребовал провести проверку законности расходования денег, выделенных в рамках нацпроекта, а также продолжить надзорное сопровождение строительства.