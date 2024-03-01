В доме на улице 6-й Станционной к отоплению подключили пока только один подъезд. Все идет по графику, заверил мэр города.

В доме на улице 6-й Станционной к отоплению подключили пока только один подъезд. Все идет по графику, заверил мэр города.

В Омске один из подъездов строящегося дома на улице 6-я Станционная подключили к отоплению на постоянной основе. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест. Кроме того, строители продолжают монтаж систем электроснабжения, водоснабжения и канализации.

– Растет с каждым днем и само здание: рабочие формируют плиту перекрытия последнего, 10-го этажа одной из секций, а на второй – 9-этажной – занимаются устройством балконных перегородок 2-3 этажей. Строительная готовность объекта сегодня почти 50 %. График работ подрядчик выдерживает, – добавил Шелест.

Напомним, строительство дома на Старой Московке началось еще в 2022 году. Его возводят для переселенцев из аварийного жилья. При этом сроки завершения строительства переносили уже несколько раз. В октябре властям пришлось расторгнуть контракт с «ДСК-3» и передать этот объект ООО «СМУ № 1». Теперь работы должны завершить в этом году.