Поводом стало решение его жены подать заявление на алименты. Борьба, заложником которой стал ребенок, растянулась на полгода.

Поводом стало решение его жены подать заявление на алименты. Борьба, заложником которой стал ребенок, растянулась на полгода.

Омские судебные приставы рассказали о двух случаях из своей практики, когда удалось помочь детям выбраться из неблагоприятной среды. Привели к этому сложные семейные обстоятельства.

В первом случае 39-летняя женщина слишком увлеклась разгульным образом жизни и позабыла о своих двоих детях, 7 и 13 лет, которые даже в школу не ходили. Незадачливую мамочку суд лишил родительских прав, а детей пришлось передать сотрудникам органов опеки и попечительства.

– Во втором случае 41-летний омич, забрав своего 4-летнего сына на зимние каникулы у матери, проживающей в Костроме, узнал о том, что бывшая супруга подала иск в суд на взыскание алиментных платежей, решил не возвращать ребенка. На протяжении полугода гражданка пыталась вернуть ребенка, но попытки оказывались безуспешны, тогда омичка подала иск в суд об определении места жительства сына с матерью, – рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

С немалым трудом приставам удалось уговорить отца не препятствовать судебному решению. Бывшим супругам тоже удалось найти компромисс в вопросах общения ребенка с родителями и уплаты алиментов. Сын вернулся к матери.