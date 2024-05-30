Поводом стало решение его жены подать заявление на алименты. Борьба, заложником которой стал ребенок, растянулась на полгода.
Омские судебные приставы рассказали о двух случаях из своей практики, когда удалось помочь детям выбраться из неблагоприятной среды. Привели к этому сложные семейные обстоятельства.
В первом случае 39-летняя женщина слишком увлеклась разгульным образом жизни и позабыла о своих двоих детях, 7 и 13 лет, которые даже в школу не ходили. Незадачливую мамочку суд лишил родительских прав, а детей пришлось передать сотрудникам органов опеки и попечительства.
– Во втором случае 41-летний омич, забрав своего 4-летнего сына на зимние каникулы у матери, проживающей в Костроме, узнал о том, что бывшая супруга подала иск в суд на взыскание алиментных платежей, решил не возвращать ребенка. На протяжении полугода гражданка пыталась вернуть ребенка, но попытки оказывались безуспешны, тогда омичка подала иск в суд об определении места жительства сына с матерью, – рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.
С немалым трудом приставам удалось уговорить отца не препятствовать судебному решению. Бывшим супругам тоже удалось найти компромисс в вопросах общения ребенка с родителями и уплаты алиментов. Сын вернулся к матери.