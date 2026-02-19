Резко затормозил: омичка сломала плечо в автобусе

Женщине выплатили крупную компенсацию.

omskinform.ru

Судебные приставы Советского округа Омска добились выплаты компенсации для женщины, пострадавшей во время поездки на автобусе. Сообщается, что инцидент произошел на маршруте в сторону ж/д вокзала.

Когда автобус приближался к остановке «Рождественского», омичка поднялась с места, готовясь к выходу. В этот момент водитель резко затормозил, из-за чего пассажирка упала в проходе. Удар пришелся на правое плечо. Самостоятельно подняться пострадавшая не смогла.

Врачи диагностировали у женщины перелом плечевого сустава со смещением. Травма потребовала операции и была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Суд встал на сторону женщины и обязал перевозчика выплатить 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа.

Деньги пострадавшая получила только после вмешательства судебных приставов, которые арестовали счета предприятия и запретили регистрационные действия с его транспортом. Чтобы избежать дальнейших санкций, компания оперативно погасила долг.