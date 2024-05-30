За неделю насекомые укусили более 360 человек.

За неделю насекомые укусили более 360 человек.

В этом году клещи укусили 2032 жителя Омской области, из которых 685 – дети. За неделю с жалобами на укусы насекомых в больницы обратился 361 человек.

– В специализированных лабораториях исследовано 91,9 % клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями, – 5,2 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 0,4 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 0,9 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 0,6 %, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Всего с начала года от клещевого энцефалита было привито более 55 тысяч человек. Акарицидная обработка прошла на площади более 3 тысяч га.