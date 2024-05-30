Омск-Информ
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·Общество

Неверные сведения она вносила в финансовые документы организации. Свою вину женщина не признала. 

Омский районный суд вынес приговор бывшей начальнице отдела логистики одного из предприятий. Ее обвиняют в мошенничестве. 

В суде установлено, что осужденная вносила недостоверные сведения в финансовые документы организации, в результате чего получала повышенные выплаты за выполнение работ. Таким образом, в период с 2018 по 2020 гг. ей необоснованно было начислено более 830 тыс. рублей, – отметили в прокуратуре Омской области. 

Свою вину женщина не признала, более того, она даже не стала возмещать причиненный своими действиями ущерб. Но это мошенницу обязал сделать суд, приговоривший ее к полутора годам принудительных работ с ежемесячным удержанием 10 % в доход государства. 

·Общество

Неверные сведения она вносила в финансовые документы организации. Свою вину женщина не признала. 

Омский районный суд вынес приговор бывшей начальнице отдела логистики одного из предприятий. Ее обвиняют в мошенничестве. 

В суде установлено, что осужденная вносила недостоверные сведения в финансовые документы организации, в результате чего получала повышенные выплаты за выполнение работ. Таким образом, в период с 2018 по 2020 гг. ей необоснованно было начислено более 830 тыс. рублей, – отметили в прокуратуре Омской области. 

Свою вину женщина не признала, более того, она даже не стала возмещать причиненный своими действиями ущерб. Но это мошенницу обязал сделать суд, приговоривший ее к полутора годам принудительных работ с ежемесячным удержанием 10 % в доход государства. 