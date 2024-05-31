Гайд по развитию творческих способностей у детей запустила «Газпромнефть-СМ».

Гайд по развитию творческих способностей у детей запустила «Газпромнефть-СМ».

«Газпромнефть – смазочные материалы» выпустила ко Дню защиты детей специальный проект, который поможет развитию творческих способностей подрастающего поколения. С помощью удобного и простого навигатора родители смогут точнее определиться с выбором вида искусства для своего ребенка.

В разработке гайда приняли участие педагоги, психологи и преподаватели. Эксперты составили рекомендации по пяти направлениям: игра на музыкальных инструментах, изобразительное искусство, хореография, вокал и актерское мастерство.

Проект был реализован в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– «Газпромнефть-СМ» уделяет особое внимание социальным проектам для детей, – отмечает гендиректор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Поддержка юных талантов – это наш вклад в будущее. Мы стараемся содействовать всестороннему развитию подрастающего поколения: знакомим ребят с современными производствами и технологиями, проводим творческие конкурсы и мастер-классы, экологические акции. Важно создавать для детей максимально благоприятную среду для жизни и обучения.

Карточки навигатора содержат полезную практическую информацию: в каком возрасте лучше всего начать занятия и как они помогают, к примеру, в математике, что влияет на успехи юных артистов и какие перспективы дополнительное образование открывает для детей. В частности, творчество развивает воображение и повышает уровень социализации, помогает формировать креативное мышление и эмоциональный интеллект – способности, которые пригодятся в любой профессии и жизни в целом.