Омск-Информ
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·Общество

Дождь в городе пройдет с вероятностью 45 %.
По прогнозу синоптиков, в четверг, 30 мая, в Омске будет облачно. Температура составит +12 градусов. Ожидается слабый северный ветер. Вероятность осадков в Омске 45 %.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области не будет существенных осадков. Температура составит +9...+14 градусов.
Ранее сообщалось, что лето в Омскую области не придет и 1 июня. Будет всего +13...+18 градусов и пройдут дожди.
1880
·Общество

Дождь в городе пройдет с вероятностью 45 %.
По прогнозу синоптиков, в четверг, 30 мая, в Омске будет облачно. Температура составит +12 градусов. Ожидается слабый северный ветер. Вероятность осадков в Омске 45 %.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области не будет существенных осадков. Температура составит +9...+14 градусов.
Ранее сообщалось, что лето в Омскую области не придет и 1 июня. Будет всего +13...+18 градусов и пройдут дожди.
1880