Новая образовательная программа будет доступна в ОмГТУ в сентябре.

Новая образовательная программа будет доступна в ОмГТУ в сентябре.

«Яндекс Образование» разработало единые программы для будущих фронтенд- и бэкенд-разработчиков, которые с нового учебного года будут запущены в 19 вузах по всей России. Модули встроят в университетские курсы и усилят их прикладными дисциплинами и кейсами Яндекса. В сентябре обучение смогут пройти студенты Омского государственного технического университета.

Студенты вторых-третьих курсов смогут освоить Python и JavaScript, бэкенд на Django, работу с API-сервисами, объектно-ориентированное программирование, познакомятся с управлением серверной инфраструктурой. Программы включают проектную работу и практические воркшопы с разбором индустриальных кейсов. Финальные проекты студентов будут оценивать не только преподаватели, но и эксперты из Яндекса.

– Расширяя число вузов-партнеров, мы делаем качественное ИТ-образование доступным для студентов со всей страны. Новые курсы «Яндекса» не только повысят уровень ИТ-образования в стране, но и будут способствовать развитию ИТ-индустрии в регионах, – отметил директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова.

Помимо содержания модулей, компания подготовила курс для ассистентов и преподавателей, на котором они познакомятся с практиками гибридного и онлайн-образования, интерактивными методиками обучения ИТ-дисциплинам, а также с процессами оценивания и ревью ИТ-проектов. Преподавать на программах будут действующие сотрудники Яндекса.

В сентябре курсы стартуют также в Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Владивостоке, Томске, Архангельске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Москве.