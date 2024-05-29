Прибыль инвесторов хотят ограничить, чтобы уменьшилась ее доля в ценах.

Прибыль инвесторов хотят ограничить, чтобы уменьшилась ее доля в ценах.

Марата Хуснуллина обратилась зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Чтобы контролировать цены на жилье, в России предложили ограничить норму прибыли девелоперов до 20 %. По данным « Известий », с такой просьбой в адрес вице-премьераобратилась зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

– Ограничение нормы прибыли наряду с расширением источников финансирования проектов, предоставлением земельных участков на льготных условиях, госсофинансированием развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры активно обсуждаемым сегодня в правительстве, Госдуме, экспертном сообществе, может стать эффективным инструментом снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке, – говорится в письме.

По данным на 20 мая, квартиры на первичном рынке за последние пять лет подорожали в 2,2 раза. При этом доля стоимости материальных затрат на строительство снизилась в с 45 % до 27 %. Зато на 54 % выросла доля, включающая прочие затраты и прибыль девелоперов.

– В России квартирный вопрос всегда один из самых острых, особенно в крупных городах. Отчасти это происходит из-за того, что цены на недвижимость часто формируются непрозрачно. Многие не понимают, почему при изобилии предложения и снижении доступности кредитов стоимость квадрата растет быстрее, чем цены на бетон и арматуру. Я вижу в этом определенный спекулятивный эффект, – пояснил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Не все поддерживают ограничение прибыли. Учредитель проектов URBAN Ольга Хасанова считает, что это приведет к тому, что в России будут строить меньше жилья, предложение станет меньше, а спрос и цены вырастут. По ее мнению, такая мера также ухудшит качество жилья.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев считает, что инициатива противоречит основам рыночной экономики и выглядит как посягательство на доходы застройщиков.