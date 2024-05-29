Омск-Информ
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·Общество

Инициатором запуска рыбы стал один из омичей.
Омич Андрей Гурьев запустил в озеро, которое находится в парке 30-летия ВЛКСМ, около десятка карасей. Видеозапись, на которой запечатлен момент выпуска рыбы, он разместил в соцсетях.
При этом в комментариях сразу несколько пользователей сообщили, что также выпускали рыбу в озеро. Один из комментаторов рассказал, что в прошлом году запустил в водоем мальков щуки.
Ранее стало известно, почему в парке имени 30-летия ВЛКСМ перестало работать колесо обозрения.
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·Общество

Инициатором запуска рыбы стал один из омичей.
Омич Андрей Гурьев запустил в озеро, которое находится в парке 30-летия ВЛКСМ, около десятка карасей. Видеозапись, на которой запечатлен момент выпуска рыбы, он разместил в соцсетях.
При этом в комментариях сразу несколько пользователей сообщили, что также выпускали рыбу в озеро. Один из комментаторов рассказал, что в прошлом году запустил в водоем мальков щуки.
Ранее стало известно, почему в парке имени 30-летия ВЛКСМ перестало работать колесо обозрения.
1088