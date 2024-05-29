Новую школу на 270 мест планируется строить на улице 28-й Северной. Однако торги приостановили.

Новую школу на 270 мест планируется строить на улице 28-й Северной. Однако торги приостановили.

В Омске не нашлось желающих строить школу в ЖК «Тарская крепость» на улице 28-й Северной. На земельном участке площадью 1251 кв. м разрешается построить детский сад, школу, колледж или университет. Власти решили, что это будет трехэтажная школа на 270 мест.

На торги допустили шесть предпринимателей из Воронежа, Оренбурга, Вологды и Омска. Однако аукцион не состоялся, так как в нем не присутствовал ни один из предпринимателей.