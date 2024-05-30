Юные посетители выставок и их родители смогут увидеть «оживших» динозавров и около 60 тропических бабочек. [0+]

Юные посетители выставок и их родители смогут увидеть «оживших» динозавров и около 60 тропических бабочек. [0+]

С 1 июня по 21 июля в ТЦ «Фестиваль Сити» (улица 70 лет Октября, 19; 2-й этаж) пройдет выставка «Вторжение динозавров». У омичей есть возможность увидеть «оживших» динозавров, побывать в различных интерактивных и VR-зонах, порисовать 3D-ручкой, собрать динопазлы, попрыгать на динобатуте, попробовать кинетический песок и поучаствовать в интерактивной песочнице.

С 8 июня там же стартует выставка «Планета живых бабочек». Ее посетителей ждет настоящий тропический рай: около 60 крылатых красавиц со всех уголков нашей планеты одновременно в свободном полете, большие и миниатюрные, однотонные и разноцветные – с каждой можно познакомиться, сфотографироваться и снять на видео (это бесплатно). Цена билета – от 400 рублей. Дети до 3 лет могут посетить выставку бесплатно.

Омичей ждут на обеих выставках в ТЦ «Фестиваль Сити» (ул.70 лет Октября, д.19; 2-й этаж). Экспозиции будут работать до 21 июля.

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