За это ее отправили в Таврический район благоустраивать территорию.

За это ее отправили в Таврический район благоустраивать территорию.

У 41-летней жительницы Омска образовался серьезный долг по алиментам – более 450 тыс. рублей. Безработная мать четырех дочерей (1999, 2000, 2004 и 2007 годов рождения) лишена родительских прав, а детей воспитывает опекун. Половину своих доходов женщина обязана уплачивать в счет алиментов, вот только постоянного заработка у нее не было, поэтому вносила она в лучшем случае по 500–1000 рублей. Это и привело к большой задолженности.

К делу подключились судебные приставы. На омичку составили протокол, а суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ. Их она отработала при администрации Таврического городского поселения.

– Отработав все часы обязательных работ, женщина встала на путь исправления и официально трудоустроилась. Теперь на основании постановления судебного пристава-исполнителя с заработной платы гражданки будут удерживаться денежные средства в счет алиментов, – сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

Со временем омичка погасит долг, это поможет ей избежать уголовной ответственности.