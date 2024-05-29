Омск-Информ
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·Общество

В населенных пунктах Знаменского района готовятся снести аварийные дома, в которых никто не живет.
Администрация Знаменского района Омской области ищет подрядчика, который займется сносом аварийных домов. Начальная стоимость контракта составляет 1,1 млн рублей. В домах, которые собираются демонтировать, никто не живет, сообщает «СуперОмск».
В общей сложности снести собираются 11 домов: 
  • д. Авяк, ул. Вятка, д. 3;   
  • д. Авяк, ул. Юбилейная, д. 10;   
  • д. Кондрашино, ул. Центральная, д. 32;  
  • д. Щербаково, ул. Щербаковская, д. 9;    
  • д. Слобода, ул. Зеленая, д. 16;    
  • д. Слобода, ул. Зеленая, д. 8;   
  • д. Слобода, ул. Новая, д. 18;   
  • с. Чередово, ул. Молодежная, д.3;  
  •  д.Слобода, ул. Новая, д. 10;   
  • п. Усть-Шиш, ул. Новая, д. 11;    
  • д. Котовщиково, ул. Новая, д. 7.
Определяться с подрядчиком, который выполнит работы, администрация района будет в начале июня.
·Общество

В населенных пунктах Знаменского района готовятся снести аварийные дома, в которых никто не живет.
Администрация Знаменского района Омской области ищет подрядчика, который займется сносом аварийных домов. Начальная стоимость контракта составляет 1,1 млн рублей. В домах, которые собираются демонтировать, никто не живет, сообщает «СуперОмск».
В общей сложности снести собираются 11 домов: 
  • д. Авяк, ул. Вятка, д. 3;   
  • д. Авяк, ул. Юбилейная, д. 10;   
  • д. Кондрашино, ул. Центральная, д. 32;  
  • д. Щербаково, ул. Щербаковская, д. 9;    
  • д. Слобода, ул. Зеленая, д. 16;    
  • д. Слобода, ул. Зеленая, д. 8;   
  • д. Слобода, ул. Новая, д. 18;   
  • с. Чередово, ул. Молодежная, д.3;  
  •  д.Слобода, ул. Новая, д. 10;   
  • п. Усть-Шиш, ул. Новая, д. 11;    
  • д. Котовщиково, ул. Новая, д. 7.
Определяться с подрядчиком, который выполнит работы, администрация района будет в начале июня.