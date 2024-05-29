Омск-Информ
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·Спорт

Сообщения о том, что нападающий «Авангарда» может продолжить карьеру в НХЛ, появились вчера.

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, не стал комментировать слухи о возможном продолжении карьеры своего клиента в НХЛ.

– На сегодняшний день никаких комментариев по данной теме у меня нет, – сказал Бабаев изданию «Чемпионат.com».

Отметим, что контракт Ткачева с «Авангардом» действует до конца сезона-2025/2026. По нему он заработает 101 млн рублей в год.

·Спорт

Сообщения о том, что нападающий «Авангарда» может продолжить карьеру в НХЛ, появились вчера.

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, не стал комментировать слухи о возможном продолжении карьеры своего клиента в НХЛ.

– На сегодняшний день никаких комментариев по данной теме у меня нет, – сказал Бабаев изданию «Чемпионат.com».

Отметим, что контракт Ткачева с «Авангардом» действует до конца сезона-2025/2026. По нему он заработает 101 млн рублей в год.