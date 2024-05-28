Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Автобус № 3 ездит возле «G-Drive Арены», где в эту субботу будет проходить «Зеленый марафон».

В субботу, 1 июня, около «G-Drive Арены» в Омске пройдут соревнования по бегу – «Зеленый марафон». В связи с этим перекроют несколько улиц рядом со спорткомплексом. Ограничения будут действовать с 9:00 до 14:00.

На эти же пять часов изменится схема движения автобуса № 3. Он будет следовать в объезд по улицам Лукашевича, Крупской и Перелета.

·Общество

Автобус № 3 ездит возле «G-Drive Арены», где в эту субботу будет проходить «Зеленый марафон».

В субботу, 1 июня, около «G-Drive Арены» в Омске пройдут соревнования по бегу – «Зеленый марафон». В связи с этим перекроют несколько улиц рядом со спорткомплексом. Ограничения будут действовать с 9:00 до 14:00.

На эти же пять часов изменится схема движения автобуса № 3. Он будет следовать в объезд по улицам Лукашевича, Крупской и Перелета.