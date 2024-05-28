Выяснилось, что идеальными местами для первого свидания омички считают ресторан и театр. Есть и другие локации.

Выяснилось, что идеальными местами для первого свидания омички считают ресторан и театр. Есть и другие локации.

Аналитики дейтинг-сервиса Мамба и образовательного пространства Дом полимеров на ВДНХ выяснили самые идеальные места для первого свидания у жительниц Омска. Оказалось, что 33 % омичек получают приглашения на свидание раз в неделю, а 10 % – ежедневно. 17 % представительниц слабого пола признались, что им приходится самим звать молодых людей на встречу.

Так, самыми лучшими местами для первого свидания девушки считают ресторан (70 %), прогулку по парку (61 %), приглашение в театр (52 %), поход на выставку (42 %) или тематическую экскурсию (25 %). По мнению 84 % девушек из Омска, место для первого свидания дает прямую характеристику партнеру, тогда как большинство мужчин не придают этому никакого значения. Каждая пятая омичка обращает особое внимание на выбранную локацию, так как от этого будет зависеть ее согласие на встречу. Причинами такого трепетного отношения у девушек становятся возможность понять серьезность намерений мужчины, оценить уровень его дохода и интеллекта.