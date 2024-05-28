Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Распоряжение о вручении этой награды деятелю культуры подписал губернатор Омской области. Драмтеатр в эти дни празднует свое 150-летие. 

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении директора Омского академического театра драмы Виктора Лапухина медалью за особые заслуги перед регионом. 

За особые заслуги перед Омской областью в развитии культуры и театрального искусства наградить золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» Лапухина Виктора Прокопьевича – директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы», – говорится в распоряжении. 

Напомним, в эти дни Омская драма отмечает 150-летие. На торжества приехали многие любимые омичами артисты и режиссеры.

·Культура/Афиша

Распоряжение о вручении этой награды деятелю культуры подписал губернатор Омской области. Драмтеатр в эти дни празднует свое 150-летие. 

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении директора Омского академического театра драмы Виктора Лапухина медалью за особые заслуги перед регионом. 

За особые заслуги перед Омской областью в развитии культуры и театрального искусства наградить золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» Лапухина Виктора Прокопьевича – директора бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы», – говорится в распоряжении. 

Напомним, в эти дни Омская драма отмечает 150-летие. На торжества приехали многие любимые омичами артисты и режиссеры.