Сегодня омичи смогут увидеть любимых актеров и режиссеров на красной дорожке, после чего состоится юбилейный спектакль «Омское время» (16+).

Сегодня омичи смогут увидеть любимых актеров и режиссеров на красной дорожке, после чего состоится юбилейный спектакль «Омское время» (16+).

Всего несколько часов осталось до апогея юбилейных торжеств по случаю 150-летия Омского государственного академического театра драмы.

С 16:30 по красной дорожке на центральном входе в театр пройдут известные и любимые омичами артисты и режиссеры, приехавшие на 150-летний юбилей театра: Николай Чиндяйкин, Юрий Ицков, Надежда Живодерова, Сергей Лысов, Илона Бродская, Давид Бродский, Сергей Волков, Николай Ханжаров, Анастасия Светлова, Валерий Скорокосов, Андрей Никитинских, Наталья Бороздина, Инга Матис, Мария Степанова, Геннадий Тростянецкий, Владимир Петров, Борис Мездрич, главный режиссер театра Георгий Цхвирава. Преданных театралов приглашают поприветствовать гостей праздника.

Затем в театре состоится празднование 150-летнего юбилея. В зрительном зале соберутся все, кто работает в театре сейчас, и многие из тех, чья творческая судьба в разные годы была связана с Омской драмой. Гости юбилея увидят спектакль «Омское время», который объединяет трогательные воспоминания прошлого с сегодняшним днем. Он состоит из актерских импровизаций и знаменитых «капустных» номеров, театральных «небылиц», воспоминаний и песен разных лет. Зрители погрузятся в своего рода путешествие по времени, по закоулкам памяти, где переплетаются и грусть, и смех.

«Омское время» уже назвали гимном театру, театру на все времена, гимном таланту и Актеру и благодарность Зрителю. В роли Хранителя времени – народный артист России Валерий Алексеев.

Юбилейные торжества продолжатся еще два дня. 29 мая в 15:00 состоится торжественное открытие мемориальной доски директору Омского театра драмы с 1962 по 1988 гг., заслуженному работнику культуры России Мигдату Ханжарову. Мемориальная доска будет установлена на доме, где он жил в Омске, по адресу: проспект Маркса, дом 10.

В этот же день, в 18 часов, анонсирована творческая встреча с народным артистом России Николаем Чиндяйкиным.

И наконец, в среду, 30 мая, будет повторен спектакль «Омское время». Произойдет это единственный раз для верных омских зрителей. На сцену выйдет вся труппа театра и многие-многие из тех, кто в разное время украшал подмостки Омской драмы.