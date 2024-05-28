Омск-Информ
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·Общество

По мнению депутата Госдумы, доступной в России можно сделать только аренду жилья.

В Госдуме рассказали, как сделать более доступным жилье для россиян. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, здесь поможет только массовое строительство домов под долгосрочную социальную аренду, сообщают URA.RU.

– Если кто-то в государстве вдруг захочет сделать жилье доступным, то нужно ограничить произвол монополий, хотя бы строительных и банковских. Также нужно обеспечить массовое, а не точечное, как сейчас, строительство жилья для социальной, то есть почти бесплатной, долгосрочной аренды, – заявил Делягин.

Депутат также отметил, что к резкому подорожанию жилья в России привела льготная ипотека.  

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·Общество

По мнению депутата Госдумы, доступной в России можно сделать только аренду жилья.

В Госдуме рассказали, как сделать более доступным жилье для россиян. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, здесь поможет только массовое строительство домов под долгосрочную социальную аренду, сообщают URA.RU.

– Если кто-то в государстве вдруг захочет сделать жилье доступным, то нужно ограничить произвол монополий, хотя бы строительных и банковских. Также нужно обеспечить массовое, а не точечное, как сейчас, строительство жилья для социальной, то есть почти бесплатной, долгосрочной аренды, – заявил Делягин.

Депутат также отметил, что к резкому подорожанию жилья в России привела льготная ипотека.  

2246