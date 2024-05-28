Снижение цены произошло в течение последних двух месяцев.

Снижение цены произошло в течение последних двух месяцев.

В восьми из 16 российских городов-миллионников начали дешеветь частные дома. По данным витрины недвижимости Restate, с 4 апреля по 27 мая цены в Омске снизилась на 8 %, с 4,7 млн до 4,3 млн рублей.

На 4 %, или 1,2 млн рублей, подешевели дома в Москве. В Санкт-Петербурге дома потеряли в цене 1 % (400 тыс. рублей). Подешевели частные дома также в Новосибирске (–7 %), Уфе и Ростове-на-Дону (–5 %), Самаре (–4 %) и Казани (–3 %).

А вот в Нижнем Новгороде частные дома стали дороже на 14 %, в Воронеже и Волгограде они прибавили в цене 4 %, в Сочи и Екатеринбурге – 3 %. Цены в Красноярске, Перми и Краснодаре за последние пару месяцев не поменялись.