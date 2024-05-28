Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина действовал в интересах третьих лиц, поэтому стрелочные переводы не оплачивались в РЖД. Организация потеряла 31 млн.
Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника станции «Пламя» Западно-Сибирской железной дороги. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
С 2020 по 2022 год мужчина давал указания работникам станции переключать стрелочные переводы на путях необщего пользования. Начальник станции действовал в интересах третьих лиц, поэтому стрелочные переводы не оплачивались в РЖД. В результате организация понесла убытки в 31 млн рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. 
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.
·Происшествия

Мужчина действовал в интересах третьих лиц, поэтому стрелочные переводы не оплачивались в РЖД. Организация потеряла 31 млн.
Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника станции «Пламя» Западно-Сибирской железной дороги. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
С 2020 по 2022 год мужчина давал указания работникам станции переключать стрелочные переводы на путях необщего пользования. Начальник станции действовал в интересах третьих лиц, поэтому стрелочные переводы не оплачивались в РЖД. В результате организация понесла убытки в 31 млн рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. 
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.