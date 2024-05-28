Омск-Информ
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·Общество

Изменения коснутся автобусов и маршруток № 14, 23, 88, 139 и 272.
С 1 июня в Омске перекроют перекресток бульвара Архитекторов и улицы Ватутина. В связи с этим изменятся схемы движения четырех муниципальных и одного частного маршрута общественного транспорта.
Изменения:
  • автобусы № 14 поедут последовательно по проспекту Комарова, улицам Перелета, Ватутина, Лукашевича, Волгоградской, Конева, Ватутина, Дмитриева и 70 лет Октября.
  • автобусы № 23 – по Ватутина, Дмитриева, 70 лет Октября и только до остановки «Березовая роща».
  • автобусы № 88 – по Сейфуллина, бульвару Архитекторов (при заезде к СТЦ «МЕГА»), Волгоградской и Лукашевича.
  • автобусы № 139 и 272 – по Лукашевича и Волгоградской.
·Общество

Изменения коснутся автобусов и маршруток № 14, 23, 88, 139 и 272.
С 1 июня в Омске перекроют перекресток бульвара Архитекторов и улицы Ватутина. В связи с этим изменятся схемы движения четырех муниципальных и одного частного маршрута общественного транспорта.
Изменения:
  • автобусы № 14 поедут последовательно по проспекту Комарова, улицам Перелета, Ватутина, Лукашевича, Волгоградской, Конева, Ватутина, Дмитриева и 70 лет Октября.
  • автобусы № 23 – по Ватутина, Дмитриева, 70 лет Октября и только до остановки «Березовая роща».
  • автобусы № 88 – по Сейфуллина, бульвару Архитекторов (при заезде к СТЦ «МЕГА»), Волгоградской и Лукашевича.
  • автобусы № 139 и 272 – по Лукашевича и Волгоградской.