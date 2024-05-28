С 1 июня «ОмскРТС» начнет переносить сети в районе пересечения бульвара Архитекторов и улицы Ватутина. Для этого закроют перекресток.

С 1 июня «ОмскРТС» начнет переносить сети в районе пересечения бульвара Архитекторов и улицы Ватутина. Для этого закроют перекресток.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как продвигается реконструкция бульвара Архитекторов на Левом берегу. Сейчас АО «ОмскРТС» завершает переустройство теплопровода на пересечении с 70 лет Октября и Степанца. К 1 июня планируется приступить к переносу сетей в районе улицы Ватутина. Для этого перекресток перекроют. Отметим, что через него следуют значительный автомобильный поток, а также несколько маршрутов общественного транспорта.

Сейчас подрядчик ООО «СтройТраст» разбирает старое основание дороги и формирует новое в районе правоповоротного съезда на 70 лет Октября. Здесь к 1 июля планируют открыть движение по двум полосам. В районе перекрестка также продолжается строительство ливневой канализации. Подрядчик монтирует смотровые и дождеприемные колодцы и трубопроводы.

На линейных участках бульвара со стороны Волгоградской подрядчик укладывает песчаное основание. На него будут класть первый слой асфальтобетона.

Напомним, реконструкцию бульвара Архитекторов планируется полностью завершить к концу года.