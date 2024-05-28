С начала года заключены 147 государственных контрактов на покупку жилых помещений для сирот и других льготников.

С начала года заключены 147 государственных контрактов на покупку жилых помещений для сирот и других льготников.

В Омской области продолжают обеспечивать жильем льготников. С начала этого года заключены госконтракты на покупку 147 квартир – они отделаны под ключ и отвечают всем требованиям. Большая часть из них (125) приобретена в районах области – Азовском, Горьковском, Омском, Павлоградском, Саргатском, Шербакульском. В самом Омске находится 22 жилых помещения.

– После прохождений всех процедур по оформлению жилых помещений в областную собственность квартиры передаются очередникам. За период с января по май с льготной категорией детей-сирот заключены договоры специализированного найма на 46 жилых помещений. В Омске с начала года ключи от новых квартир получили 18 льготников, в Павлоградке – 14, в Ачаирском – 8, в Шербакуле – 5, в Горьковском – 1, – сообщили в министерстве имущественных отношений Омской области.

В мае омским детям-сиротам предоставили жилье в новых домах Центрального и Ленинского округов. Среди этих сирот также восемь участников специальной военной операции: в июне прошлого года областное правительство наделило людей из этой категории преимущественным правом на предоставление жилого помещения. Им воспользовался 31 участник СВО.

Всего же в этом году для покупки жилья для льготников выделен почти миллиард рублей. Если точнее, то 920 млн рублей: 572 млн рублей из бюджета области и 348 млн рублей – федеральная субсидия. Также за этот год омским детям-сиротам передадут еще около 200 жилых помещений в многоквартирных домах, строящихся по инвестиционным проектам.