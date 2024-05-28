Прокуратуру заинтересовала информация о самостоятельном ремонте местными жителями плохой дороги. Власти мер не принимали.

Прокуратуру заинтересовала информация о самостоятельном ремонте местными жителями плохой дороги. Власти мер не принимали.

Прокуратура Любинского района Омской области провела проверку, поводом для которой стали сообщения о самостоятельном ремонте жителями рабочего поселка Любинский разбитой дороги на улице Буденного.

– Данная грунтовая дорога находится в неудовлетворительном состоянии, не обеспечивающем безопасность дорожного движения. При этом ее собственник – администрация Любинского городского поселения своевременно не выполняет ремонтно-восстановительные работы, в том числе планово-предупредительного характера, – отмечает прокуратура Омской области.

Жители Любинского не раз обращались в местную администрацию с просьбой отремонтировать дорогу, они даже готовы были выполнить работы за свой счет. Однако власти не приняли каких-либо мер и инициативу сельчан тоже не поддержали.

– По результатам проверки прокуратура внесла представление главе администрации Любинского городского поселения в связи с ненадлежащим рассмотрением обращений граждан и допущенными нарушениями при содержании муниципального имущества, – добавили в областной прокуратуре.

Также на чиновника завели два административных дела. Уголовно-правовую оценку действиям местных чиновников даст Любинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Омской области во время доследственной проверки. Ее ход контролирует прокуратура.

Напомним, разбитую улицу Буденного решил самостоятельно отремонтировать один из местных жителей, участник СВО. Он вложил в ремонт собственные деньги, еще часть выделили односельчане. С помощью нанятой техники удалось засыпать эту улицу и часть соседней. Но в ход вмешались местные власти, заявившие людям, что муниципальную дорогу ремонтировать нельзя, поэтому ее придется привести в первоначальный вид.