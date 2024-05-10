Дорогу в Любино отремонтировал участник СВО, вложив свои деньги и скооперировавшись с односельчанами. Но местные власти порыв не оценили.

Дорогу в Любино отремонтировал участник СВО, вложив свои деньги и скооперировавшись с односельчанами. Но местные власти порыв не оценили.

В Следственном комитете РФ заинтересовались ситуацией, сложившейся в Любино Омской области. Напомним, один из местных жителей Игорь Артемов, участник СВО, решил лично отремонтировать разбитую дорогу на улице Буденного. Для этого он снял с карты деньги за ранение и медаль «За отвагу», еще 45 тыс. рублей собрали соседи. Общими усилиями люди засыпали и свою, и часть соседней улицы Серова.

Но в процесс вмешались чиновники местной администрации. Они пояснили, что дорога муниципальная, а потому ремонтировать ее нельзя. Представители власти потребовали убрать нанятую дорожную технику и привести дорогу в первоначальный вид. А он, надо сказать, был ужасным. Здесь после дождей постоянно застревали машины, а людей, которым требовалась медицинская помощь, приходилось буквально носить на руках к каретам «скорой помощи».

Следственное управление СК РФ по Омской области на основе этих данных начало процессуальную проверку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Омской области Олегу Винникову представить доклад о промежуточных результатах этой проверки и решении, принятом по ее итогам.