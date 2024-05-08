Местной администрации не понравилось, что жители действовали без согласования.

Местной администрации не понравилось, что жители действовали без согласования.

Сколько помнят жители Любино, дорога на улице Буденного всегда была разбитой. После дождей в грязи вязнут машины, из-за этого дети пропускают школу, а скорая помощь не может подъехать к домам, больных приходится нести на руках к соседним улицам. Как сообщает « Российская газета », одной из сельчанок даже пришлось платить за грейдер, чтобы привезти домой из больницы гроб с покойницей.

Местные жители неоднократно обращались за помощью в администрацию. Однако средств на это чиновнки никак не могли найти. В конце концов местный житель Игорь Артемов, участник СВО, решил взять дело в свои руки. Он снял с карты деньги за ранение и медаль «За отвагу», еще 45 тысяч собрали соседи. Любинцы купили 11 машин битого кирпича, наняли грейдер, экскаватор, погрузчик, взяли в руки лопаты и засыпали не только улицу Буденного, но и часть соседней улицы Серова. После этого жители планировали засыпать дорогу гравием и выровнять при помощи виброкатка.

– Но в самый разгар ремонта приехали сотрудники администрации, заявили, что работы надо немедленно прекратить. Дескать, дорога эта не наша, а муниципальная. А значит, ремонтировать ее мы не имеем никакого права. Да и вообще делаем все не по ГОСТу, – рассказал участник СВО.

Чиновники вызвали сотрудников ГИБДД и потребовали убрать технику, а дорогу привести в первоначальный вид. Спустя несколько дней отец бойца получил из администрации заказное письмо. Пенсионеру рекомендовали за свой счет восстановить соседние улицы Ленина и Серова, которые якобы были продавлены во время перевозки кирпича.

Глава администрации райцентра Инна Копцева рассказала, что чиновники планировали пустить по этой дороге грейдер, когда она высохнет. Контракт на эти работы уже заключен, а жители улицы Буденного инициировали отсыпку дороги без согласования. Теперь дорогу нужно отсыпать гравием и выравнивать катком, но денег на это нет.

В прокуратуре уже взялись проследить за тем, чтобы дорогу привели в порядок.