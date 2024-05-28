Будущие нефтепереработчики из Омского промышленно-экономического колледжа смогли увидеть полный цикл создания современных смазочных материалов.

Будущие нефтепереработчики из Омского промышленно-экономического колледжа смогли увидеть полный цикл создания современных смазочных материалов.

Омский завод смазочных материалов организовал двухдневную экспертную сессию для студентов Омского промышленно-экономического колледжа. Это образовательное мероприятие стало частью масштабной профориентационной работы компании «Газпромнефть – смазочные материалы», целью которой является формирование пула высокопрофессиональных специалистов для отрасли нефтепереработки.

Более 50 студентов, обучающихся по направлению «Переработка нефти и газа», смогли познакомиться с технологическими возможностями предприятия и ключевыми процессами производства современных масел. Два дня полного погружения: специалисты предприятия показали весь цикл создания современных смазочных материалов, от производства базовых масел и присадок до процессов фасовки и отгрузки продукции. Также студенты побывали в лаборатории предприятия, где в круглосуточном режиме отслеживаются все этапы производства – от анализа качества сырья до паспортизации готовых масел.

– Нефтеперерабатывающая отрасль становится все более сложной и мультизадачной, поэтому для работы на современном производстве нужны специалисты самой высокой профессиональной квалификации, – отмечает генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – Готовя кадровый резерв, мы стремимся синхронизировать образовательный процесс с запросами бизнеса и активно включаем в этот диалог учебные заведения. Сотрудничество с ведущими вузами и колледжами Омской области позволяет нам расставлять важные акценты непосредственно в ходе подготовки студентов, усиливать практикоориентированность обучения. В результате отрасль получает приток умной, талантливой, конкурентоспособной молодежи с актуальными знаниями и опытом, способной решать любые задачи производства.

В свою очередь, директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин подчеркнул, что взаимодействие с компанией «Газпромнефть – смазочные материалы» позволяет учебному заведению на протяжении многих лет успешно вести подготовку специалистов, отвечающих потребностям реального производства.

– Широкий спектр профориентационных мероприятий, которые проводит ОЗСМ, помогает нашим студентам знакомиться с отраслью нефтепереработки, четко формировать свои профессиональные цели и видеть карьерные перспективы в родном городе. Уже на этапе учебы при участии завода они формируют опыт, который в дальнейшем смогут интегрировать в задачи предприятия, – сказал Сергей Коровин.

Компания «Газпромнефть-СМ» с 2010 года активно сотрудничает с профильными образовательными учреждениями Омской области. В числе партнеров как колледжи, так и ведущие вузы региона: Омский государственный университет им Ф. М. Достоевского, Омский технический университет, Сибирский автомобильно-дорожный институт, Сибирский казачий институт технологий и управления (СКИТУ). Студенты проходят подготовку при наставничестве специалистов ОЗСМ, участвуют в конкурсах профессионального мастерства и научно-технических конференциях компании, что позволяет формировать у молодых людей компетенции, необходимые на производстве, на самом раннем этапе.