Несмотря на внесенную предоплату, предприниматель сдвигал сроки строительства и не выходил на связь. Подключились судебные приставы.

Несмотря на внесенную предоплату, предприниматель сдвигал сроки строительства и не выходил на связь. Подключились судебные приставы.

Омич, мечтавший о собственной бане, обратился в компанию, занимающуюся их строительством, и заключил с индивидуальным предпринимателем договор на возведение бани из бруса. Клиент внес предоплату 100 тыс. рублей, которые перевел на счет матери предпринимателя, а также определил сроки доставки и монтажа.

– Однако по истечении указанного срока работы по строительству бани начаты не были, на телефонные звонки предприниматель не отвечал. При личном посещении офиса «Выставка бань», омич застал мужчину, в ходе беседы с которым срок выполнения работ был отсрочен в устном порядке, также обещана скидка на выполнение работ. Тем не менее спустя время строительство так и не началось, – сообщили в ГУ ФССП по Омской области.

Не получилось связаться с бизнесменом и в дальнейшем. Пришлось направить в его адрес претензию об отказе от услуг, но и она осталась без ответа. Суд обязал обоих предпринимателей – мать и сына – вернуть клиенту выплаченные деньги, компенсировать моральный вред

– По итогам рассмотрения суд обязал предпринимателей – сына и его мать – вернуть клиенту оплаченные денежные средства, компенсацию морального вреда, неустойку, штраф на общую сумму 275 тысяч рублей, а также судебные расходы, – добавили в управлении службы судебных приставов.

Ну а чтобы недобросовестные бизнесмены не тянули с исполнением решения суда, судебные приставы постановили взыскать долги из их денег. Также им ограничили выезд из страны и запретили регистрационные действия с автомобилем матери должника Infiniti QX70.

Долги перед заказчиком бани погасили. Теперь ему нужно искать другую фирму.