Нарушения выявлены в Тарском районе. На их устранение отводится почти годичный срок.

Нарушения выявлены в Тарском районе. На их устранение отводится почти годичный срок.

В этом месяце региональное МЧС провело внеплановую выездную проверку в Тарском районе, сообщает «СуперОмск». В ходе проверки соблюдения требований противопожарной безопасности выявлены нарушения. Список улиц, на которых они обнаружены, очень длинный.

– Не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение на территории Тарского городского поселения (улицы), а именно: 1-я Северная, 1-я Полевая, 1-я Линия, 2-я Сосновая, 2-я Северная, 2-я Рабочая, 2-я Прииртышная, 2-я Полевая, 2-я Новая, 2-я Линия, 3-я Северная, 3-я Рабочая, 3-я Полевая, 3-я Новая, 3-я Линия, 3-й Армии, 4-я Сосновая, 4-я Рабочая, 4-я Новая, 4-я Линия, 5-я Рабочая, 5-я Новая, 5-я Линия, 5-й Армии, 6-я Рабочая, 6-я Новая, 6-я Линия, 7-я Рабочая, 7-я Новая, 7-я Линия, 8-я Рабочая, 8-я Линия, 8-е Марта, 9-я Рабочая, 9-я Линия, 10-я Линия, 10-я Рабочая, 11-я Рабочая, 11-я Линия, 12-я Рабочая, 12-я Линия, 13-я Линия, 14-я Линия, 15-я Линия, 16-я Линия, 17-я Линия. 18-я Линия, 19-я Линия, 20-я Линия, 40 лет Октября, А. Елецкого, Андрея Бабича, Бензика, Березовая, Вавилова, Валека, Васильева, Вишневая, Водников, Гвардейская, Декабристов, Ермака, Заводская, Заливинская, Избышева, Интернациональная, Казанская, Клименко, Клипова, Коллонтай, Коммунальная, Комсомольская, Кооперативная, Косенкова, Красных зорь, Красноармейская, Кузьмина, Лобачевского, Ломоносова, Луговая, Лобкова, М. Горького, Механизаторов, Мелиораторов, Молодежная, Набережная, Немчиновская, Нерпинская, Озерная, Октябрьская, Опытная, Партизанская, Пер. Лермонтовский, Песчаная, Пионерский, Победы, Попова, Пригородная, Прииртышная, Пушкина, Республики, Рябиновая, Северная, Сельскохозяйственная, Сиреневая, Советская, Спартаковская, Строителей, Тихая, Тополиная, Транспортная, Трудовая, Университетская, Урожайная, Успенская, Чапаева, Черемуховая, Чернышевского, Чкалова, Школьная, Энергетиков, 5-я Широковская, 6-я Широковская, 2-я Заиртышная, 40 лет ВЛКСМ, Александровская, Евстафьева, И. Зуборева, Карбышева, Кленовая, Ленина, Лихачева, Мира, Матросова, Радищева, Юбилейная, – цитирует издание документ с итогами ревизии.

На то, чтобы устранить нарушения, у администрации Тарского городского поселения еще есть время – это необходимо сделать до 1 апреля 2025 года.

Напомним, сегодня сообщалось, что из-за паводка в Тарском районе в районе подтоплено 6 домов и 34 приусадебных участка.