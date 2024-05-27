На игрушке, которая продавалась в торговой точке, был нанесен товарный знак компании из Сеула. Он использовался незаконно.

На игрушке, которая продавалась в торговой точке, был нанесен товарный знак компании из Сеула. Он использовался незаконно.

Южнокорейская компания Young Toys выиграла дело против омской компании «Торино» в Арбитражном суде, получив денежную компенсацию за незаконное использование товарного знака «Tobot», сообщает НГС 55.

Товарный знак принадлежит зарегистрированной в Сеуле компании «Young Toys» и является также названием популярного южнокорейского мультсериала, рассказывающего о приключениях роботов-трансформеров, прототипы которых основаны на автомобилях концерна Kia Motors.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что игрушка под этим товарным знаком продавалась в торговом павильоне в Порт-Артуре, принадлежащем компании «Торино». Она, в свою очередь, специализируется на розничной торговле продуктами и напитками. Несмотря на то что компания ранее не привлекалась к ответственности за подобные нарушения, решение суда было вынесено в пользу южнокорейской корпорации.

Суд уменьшил запрашиваемую корейцами сумму компенсации в пять раз, с исходных 50 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. После вступления судебного решения в силу продававшийся в Порт-Артуре игрушечный трансформер будет уничтожен.