Имея дело с риелторами, продавцами или покупателями, люди часто теряются. Однако большинство вопросов решаются легко, а главное – бесплатно.

Имея дело с риелторами, продавцами или покупателями, люди часто теряются. Однако большинство вопросов решаются легко, а главное – бесплатно.

В ряде имущественных вопросов можно разобраться, не прибегая к помощи риелторов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он пояснил, что со временем регистрация прав на недвижимость и кадастровый учет полностью перетекут в онлайн-формат.

– Для того чтобы безопасно купить недвижимость и не ошибиться в своем выборе, нужно получить информацию о том объекте, который вы для себя присмотрели. Для этого нужна свежая выписка из ЕГРН, в которой будет описание объекта. А если ее получит по вашей просьбе собственник, то там будут подробные данные, в том числе и о собственнике, – цитирует Гаврилова «Российская газета».

А вот выпискам, выданным прежде, лучше уже не доверять – они могут утратить актуальность.

Продать любой объект и собрать документы тоже можно самому – на сайте Росреестра. Для этого, зайдя туда, нужно в разделе «Сервисы» выбрать «Жизненные ситуации». Там будет вся необходимая информация о документах, которые потребуются для сделок с недвижимостью и сроками ее оформления. Достаточно указать объект недвижимости и то, что необходимо с ним сделать. В этом случае не потребуется платить деньги риелторам за аналогичные услуги.

Поможет сервис и в том случае, если недвижимость в другом городе: сделку можно совершить дистанционно, не тратя деньги на билеты и время – на стояния в очередях в МФЦ.

– Если совершать сделку в электронном виде, через нотариуса, в этом случае документы в электронном виде поступят в территориальное управление по местонахождению объекта недвижимости. Регистрация будет проведена там, где объект находится, – отметил Гаврилов.

Результат регистрации придет и продавцу, и покупателю в электронном виде, выпиской нотариуса.