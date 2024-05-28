Угонщиков отпугивает, когда автомобиль нестандартный. Сделать его таким можно разными способами.

Угонщиков отпугивает, когда автомобиль нестандартный. Сделать его таким можно разными способами.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как уберечь свой автомобиль от угона. Зачастую вернуть его назад почти невозможно, но есть некоторые приемы, которые могут отпугнуть преступников.

Угонщики обычно обходят стороной автомобили, которые имеют какие-либо отличительные признаки, выделяются на фоне остальных «собратьев».

– Набиваются специальным устройством идентификационные номера на разные части автомобиля – это делает и машину в целом, и запчасти менее ликвидными с точки зрения угонщика. Также любое нестандартное оформление машины, например, аэрография, делает ее менее интересной для угонщика. Это уже приметная машина, в тот момент, когда ее будут угонять, это будет заметно, в потоке она тоже выделяется, поэтому преступники не выбирают в качестве жертвы именно такой автомобиль, – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Также многие автовладельцы грешат невнимательностью. Например, расплачиваясь в магазине, машинально кладут ключи от машины на кассе – это мишень для злоумышленников. К тому же они научились обходить даже серьезные системы безопасности, поэтому в группе риска авто с системами дистанционного запуска или бесключевого доступа. В последнем случае ключ лучше прятать в специальный чехол, чтобы преступники не сумели считать QR-код специальными устройствами.

Ну и, разумеется, не стоит пренебрегать автострахованием.