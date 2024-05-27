Омск-Информ
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·Общество

Девушке-сироте жилплощадь положена по закону. Глава региона поставил задачу выдать ей квартиру до конца года.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с жителями региона в приемной президента. Одной из обратившихся была девушка-сирота из Омска. Она попросила помочь ей с получением жилья.
– Изучив представленные областными министерствами имущественных отношений и образования документы, глава региона поставил задачу до конца года квартиру заявительнице предоставить, – сообщили в облправительстве.
Во время приема глава региона также пообещал жительнице Исилькуля оснастить художественную школу после капитального ремонта. Это сделают до 1 сентября.
·Общество

Девушке-сироте жилплощадь положена по закону. Глава региона поставил задачу выдать ей квартиру до конца года.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с жителями региона в приемной президента. Одной из обратившихся была девушка-сирота из Омска. Она попросила помочь ей с получением жилья.
– Изучив представленные областными министерствами имущественных отношений и образования документы, глава региона поставил задачу до конца года квартиру заявительнице предоставить, – сообщили в облправительстве.
Во время приема глава региона также пообещал жительнице Исилькуля оснастить художественную школу после капитального ремонта. Это сделают до 1 сентября.