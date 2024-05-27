В городской «Точке кипения» подведены итоги первого сезона проекта «Трамплин-математика». В следующем учебном году будет еще интереснее.

В городской «Точке кипения» подведены итоги первого сезона проекта «Трамплин-математика». В следующем учебном году будет еще интереснее.

Накануне в городской «Точке кипения» подвели итоги первого сезона проекта «Трамплин-математика». Прошло награждение победителей и призеров математической олимпиады «Трамплин», а также вручение одноименной премии за успехи в изучении математики, информатики и химии.

Этот уникальный для Омска проект стартовал в октябре прошлого года. Организатором олимпиады «Трамплин», учредителем одноименной стипендиальной программы, а также Центра олимпиадной подготовки «Трамплин» выступило АНО «Центр развития социально-предпринимательских инициатив». Некоммерческие проекты стали возможны благодаря личной поддержке омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина.

Партнерами олимпиады «Трамплин» являются ведущие вузы города – ОмГТУ, Омский ГАУ и ОмГПУ. Генеральный партнер олимпиады – Альфа-Банк. В свою очередь, партнерами премии «Трамплин» выступили группа компаний «Трамплин», Альфа-Банк, группа компаний «Титан» и институт территориального планирования «Град».

В математической олимпиаде «Трамплин» приняли участие 180 учеников 7–9-х классов омских школ. Ее победители и призеры в течение 12 месяцев будут получать стипендии. За первое место – 5 тыс. рублей в месяц, за второе – 3 тысячи, за третье – две. Школьникам, которые заняли места с 4-е по 12-е, ежемесячно будут выплачивать по тысяче рублей. Стипендиаты также получат персональные приглашения в бесплатные группы Центра олимпиадной подготовки «Трамплин» на 2024–2025 учебный год.

Что касается премии «Трамплин», то организаторы вручили премии в размере 50 тыс. рублей в четырех номинациях: две по математике, одну по химии и одну по информатике. Лауреатами премии стали: за успехи в математике – восьмиклассник лицея № 64 Алексей Гусаров и девятиклассник лицея № 54 Артем Лисин; за успехи в химии – выпускник МОЦРО № 117 Андрей Детков; за успехи в информатике – девятиклассник МОЦРО № 117 Владислав Шмурыгин. Премии ребятам вручили Святослав Капустин и представители партнеров – Альфа-Банка, ГК «Титан» и института «Град».

Артем Лисин, ставший лауреатом премии по математике, а также стипендиатом математической олимпиады, рассказал, что деньги потратит на обучение летом. Он поедет в Киров в летнюю многопредметную школу. В дальнейшем Артем планирует поступать в столичный вуз, хочет связать свою жизнь с информационными технологиями, проектированием и искусственным интеллектом.

Его мама Ольга Лисина призналась, что премия стала полной неожиданностью. Сын впервые принес в семью такую сумму денег.

Как отметил член жюри математической олимпиады «Трамплин», куратор блока 9-х классов Евгений Мещеряков, хороший математик всегда сможет заработать деньги.

– В современном мире материальная поддержка, даже минимальная, способствует интересу, – говорит Мещеряков. – Концепция, что математик всегда зарабатывает деньги – очень верная. Математик никогда не останется без работы и всегда сможет заработать. Это мы донесли до детей.

В свою очередь, руководитель проекта «Трамплин-математика» Олег Курнявко подчеркнул, что партнерами образовательной премии «Трамплин» стали лучшие в своих отраслях компании.

– Партнерами премии стали классные компании, лучшие в своих отраслях. Это произошло именно благодаря интеллекту их основателей. И благодаря интеллекту тех команд, которые основатели собрали и в результате смогли добиться успеха, – сказал Курнявко. – Эти люди, которые являются соучредителями премии, их компании подтверждают – умным быть классно!

О важности знания математики и ее применении в жизни школьникам поведал меценат Святослав Капустин. Он является выпускником математического факультета ОмГУ.

– Математика для меня вещь удивительная. По большому счету это аксиоматическая наука, ее выделяет аксиоматический подход. Человек допускает 3–5 аксиом и что из этого следует. Следствия – увлекательные, – говорит Капустин. – Весь математический анализ, все, что нас окружает: лампочки горят, микрофон работает, слышим друг друга – все это описывается уравнениями. Можно написать пять простейших математических предложений, вроде ничего интересного, но из них следует все, что мы видим вокруг себя. Этого нет ни в каких других науках!

Он подчеркнул, что изучить математику и физику очень полезно, с помощью этих знаний можно зарабатывать на жизнь в различных сферах.

Прощаясь с ребятами до осени, организаторы сообщили, что в следующем сезоне будет больше открытых лекций от ведущих преподавателей математики. Будет и больше участников: в группы пригласят учеников с 7 по 10 класс.