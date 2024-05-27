Омск-Информ
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·Общество

Фотография цветущего дерева появилась в соцсетях.

Как сообщают в соцсетях омичи, в сквере Дзержинского напротив мэрии зацвел абрикос. Цветы распустились в минувшие выходные. Еще один абрикос в Омске растет около кинотеатра «Маяковский». О его цветении пока не сообщалось.
Отметим, что цвести абрикосы обычно начинают в конце апреля – начале мая. В Омске в прошлом году это произошло в середине мая, а годом ранее – в самом начале месяца.
Ранее сообщалось о начале цветения омского дендросада.
·Общество

Фотография цветущего дерева появилась в соцсетях.

Как сообщают в соцсетях омичи, в сквере Дзержинского напротив мэрии зацвел абрикос. Цветы распустились в минувшие выходные. Еще один абрикос в Омске растет около кинотеатра «Маяковский». О его цветении пока не сообщалось.
Отметим, что цвести абрикосы обычно начинают в конце апреля – начале мая. В Омске в прошлом году это произошло в середине мая, а годом ранее – в самом начале месяца.
Ранее сообщалось о начале цветения омского дендросада.