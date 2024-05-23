Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Горожан приглашают на экскурсии, которые проводятся 6 дней в неделю.
В Омске зацвел дендросад им. Гензе. Цветы распустились у яблони Недзвецкого, спиреи, бузины красной и кистистой.
– Начинает цвести черемуха краснолистная и будет радовать посетителей своим цветением около двух недель. Также входит в период цветения и магония падуболистная, которую еще называют падубным или орегонским виноградом или американским барбарисом, и принсепия китайская, или плоскосемянник (колючая вишня), рябина! И надо успевать увидеть цветение миндаля! – отмечают работники дендросада.
Расписание:
  • среда, четверг – экскурсии проводятся каждый час с 14:00 до 18:00;
  • пятница, суббота, воскресенье – с 11:00 до 18:00;
  • понедельник – выходной.
·Культура/Афиша

Горожан приглашают на экскурсии, которые проводятся 6 дней в неделю.
В Омске зацвел дендросад им. Гензе. Цветы распустились у яблони Недзвецкого, спиреи, бузины красной и кистистой.
– Начинает цвести черемуха краснолистная и будет радовать посетителей своим цветением около двух недель. Также входит в период цветения и магония падуболистная, которую еще называют падубным или орегонским виноградом или американским барбарисом, и принсепия китайская, или плоскосемянник (колючая вишня), рябина! И надо успевать увидеть цветение миндаля! – отмечают работники дендросада.
Расписание:
  • среда, четверг – экскурсии проводятся каждый час с 14:00 до 18:00;
  • пятница, суббота, воскресенье – с 11:00 до 18:00;
  • понедельник – выходной.